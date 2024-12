Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 0-0, Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: in corso il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)7.37 Flavioha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.7.36 Tra i due giocatori c’è un solo precedente.si affrontarono nel round robin delle Next Gen Finals 2023. In quell’occasione trionfò l’no per 4-2, 3-4, 4-1, 4-2.7.34 Inizia il riscaldamento pre-match.7.33si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.7.31 Entrano in campo le due nazionali.7.28 Il girone a 3 ed il regolamento di questa competizione rende ogni incontro potenzialmente decisivo. Solo la prima infatti avanzerà al turno successivo mentre la seconda dovrà sperare di rientrare come migliore esclusa della città (Sydney nel caso di).