Cenone e spettacolo alle Vigne, tensostruttura alla Faustina

Non solo cenoni, il Capodanno a Lodi non è mai stato così ricco. Per celebrare l’arrivo del 2025 la città si riempie di eventi e concerti, cultura ed intrattenimento di alto livello. Il teatroha organizzato per il 31 dicembre un grande momento di ritrovo in Sala Rivolta, coerente con l’idea del nuovo direttore Mauro Simone, di fare il teatro come una casa per tutti. Si parte20 con il, con un menù fatto dVineria 21/23 in cui tra vol-au-vent di gamberi, tigelle con salmone, pinsa di pistacchio e lardo e numerose altre specialità è presente l’immancabile cotechino con lenticchie, il tutto a 60 euro, prenotazione a teatro [email protected] . Di seguito ci si sposterà al teatro, con22.15 il concerto del gruppo vocale Mezzotono, (biglietti disponibili a 30 euro).