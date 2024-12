Ilnapolista.it - Il Napoli cerca il dodicesimo cleen sheet stagionale contro il Venezia con Juan Jesus in difesa

Il Corriere dello Sport scrive con Fabio Mandarini della volontà deldi tornare alil. In altri terminiill’obiettivo è il bottino pieno senza subire gol. L’ultima volta che ilha tenuto la porta inviolata è stato il primo dicembre in casa del Torino. Per tornare a zero gol subiti nei 90 minuti, Conte manderà in campo dal primo la stessa squadra che ha giocatoil Genoa. L’unico dubbio è Politano.Leggi anche: Neres e Kvara in campo insiemeil, in stagione è accaduto tre volte e mai dall’inizio (CorSport)L’ultimodelil 1° dicembre in casa del Torino, quasi un mese faScrive Mandarini sul Corriere dello Sport:L’ultima volta che ilè riuscito a lasciare la porta inviolata è stato il 1° dicembre in casa del Torino, quasi un mese fa.