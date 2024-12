Cityrumors.it - Nuovi LEA, attenzione all’endometriosi e alla celiachia: le cure gratuite dal 30 dicembre

Aggiornamento sui livelli essenziali di assistenza: un nuovo elenco diassistenziali dal 30. Tutte le novità.A fine anno si aggiornano, come di consueto, i livelli essenziali di assistenza. Meglio conosciuti come LEA: l’elenco di servizi e prestazioni che il Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a fornire in modo gratuito. L’aggiornamento delle tariffe e delle successive prestazioniarriva dopo 28 anni dall’ultima revisione, con un investimento complessivo di circa 550 milioni di euro.ILEA a partire dal 30– Foto: Cityrumors.itSi torna a parlare di endometriosi e disturbi alimentari per poi arrivare a trattare argomenti come la procreazione medicalmente assistita: il nuovo nomenclatorerga anche la rete di cura nazionale attraverso patologie troppo spesso sottovalutate.