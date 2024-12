Nuoto Paltrinieri | Il mio unico obiettivo? Le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi su Sportface.it

Il nuotatore italiano Gregorioha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica‘, parlando del suo futuro, soprattutto quello a cinque cerchi: “Ledi Lossono il mio. I Mondiali a Singapore della prossima estate sono l’progetto a breve termine che ho. Ho ricominciato ad allenarmi con calma da alcune settimane: in mattinata, mentre al pomeriggio riposo e faccio fisioterapia. In questi anni voglio provare un’altra forma di me e avvicinarmi alin maniera diversa. Ho bisogno di trovare qualcosa che mi diverta e che mi spinga a lottare, altrimenti non duro quattro anni. Essere portabandiera? Sarebbe stupendo. Sicuramente è uno stimolo in più“.Più mare, meno piscina“D’ora in poi mi concentrerò sul mare: voglio fare qualcosa di grande che non ho ancora fatto.