Morto folgorato Ibis eremita trovato nel Mantovano è un uccello in via di estinzione

La carcassa di unpraticamente estinto in Europa dove è stato avviato un progetto di reintroduzione e se ne contano 250 esemplari, è stata trovata nelle campagne deldal gruppo Carabinieri forestali di Goito. A lanciare l’allarme la sera dello scorso 21 dicembre è stata l’associazione ambientalista austriaca “Waldtrappteam”, di cui i forestali sono partner in Italia: il minuscolo gps dell’animale in migrazione verso l’oasi di Orbetello, alimentato da un ancor più piccolo pannello solare applicato come uno zainetto sulla schiena dell’, risultava fermo fra Cerasara e Castel Goffredo, in località Bocchere. Dopo due giorni di ricerche inutili, è intervenuta la pattuglia cinofila dei Carabinieri forestali di Lecco che grazie al pastore tedesco Senna ha rintracciato l’con lo zaino gps,sotto la linea elettrica a media tensione.