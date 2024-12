Pianetamilan.it - Milan, rinnovo in arrivo per Pulisic: futuro rossonero fino al 2028

Il Quotidiano Sportivo dedica oggi un approfondimento suldi Christian, tornato ad allenarsi aello dopo il recente infortunio. Nonostante la sua presenza sia ancora in dubbio per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma, ciò che appare ormai certo è ildel suo contratto con il. Il clubha intenzione di blindare l’attaccante statunitense, portandolo a legarsi definitivamente alla squadraal, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2027, vedrà un adeguamento economico con il ritocco dell’ingaggio, che passerà da 4 a 5 milioni di euro annui. L’operazione è vista come un passo importante per il, che vuole trattenere uno dei suoi pezzi pregiati in un momento di grande crescita. Nonostante l’interesse di big come Liverpool, Manchester City e Barcellona, il clubha deciso di puntare sulla conferma di, un giocatore che si è dimostrato fondamentale nel corso della stagione.