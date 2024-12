Ilfattoquotidiano.it - “Devo usare sempre calze a compressione, non c’è guarigione per questa malattia”: Tosca D’Aquino parla della sua insufficienza venosa: L’esperto: “Fanno il 60% della terapia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’attrice napoletanaha raccontato recentemente di soffrire di un piccolo problema di salute. Ricordiamo che, pur essendo una “napoletana verace”, l’attrice risiede ormai da oltre trent’anni a Roma, alla Balduina, dove godevista di San Pietro. Circondata nella sua casa dalle foto dei personaggi che più di altri hanno segnato la sua vita, come Massimo Troisi o il grande Edoardo De Filippo. Da quando ha avuto la sua prima gravidanza, laha notato una certa pesantezza alle gambe, oltre al gonfiore.È stato però dopo il secondo parto che il problema si è aggravato. Da qui il ricorso a una visita specialistica in cui le è stata riscontrata un’. “Si tratta di una patologia cronica su base genetica, pertanto non consente la, ma può essere curata con discreti risultati”, spiega al FattoQuotidiano.