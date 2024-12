Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Chukwueze al Besiktas? Ecco i dettagli

La sessione diinvernale sta per cominciare e l'ala destra delSamuelpotrebbe diventare un giocatore del. Il calciatore nigeriano è arrivato in rossonero nell'estate del 2023 dal Villarreal per 21,1 milioni di euro e, fino ad ora, non sta rispettando le aspettative. Ora, il numero 21 potrebbe cambiare squadra. Come riportato dal portale turco Fanatik, gli agenti dihanno proposto il loro assistito al, squadra in cui milita l'ex attaccante e capitano della Lazio Ciro Immobile. Il contratto del nigeriano colscadrà nel giugno del 2028. Si dovrà capire la prossima mossa dele come intavolare la trattativa. Il club turco ed il, poi, dovrebbero mettersi d'accordo sulla formula dell'operazione e, ovviamente, sarà importante capire la volontà diin merito ad un trasferimento in Turchia.