Aviaria virus mutato ha causato il caso grave in Usa Ritirato lotto di cibo per gatti dopo morte di un felino

È stato ila infettaremente un uomo in Louisiana (Usa.) Le analisi dei campioni prelevati dal primo paziente con una formadi influenzanegli Stati Uniti hanno mostrato che ilpresentava mutazioni osservate in precedenza in altri casi di infezioni da A/H5N1 registrate in altri Paesi e spesso caratterizzate da particolare gravità. La comunicazione arriva dau Centers for Disease Control and Prevention americani. Le analisi indicano che le mutazioni si sono sviluppate nel paziente ma non si sono diffuse ai suoi contatti.Lo scorso 13 dicembre il dipartimento della Salute della Louisiana ha informato che un uomo di 65 anni era stato ricoverato in condizioni critiche. Qualche giornola California aveva dichiarato lo stato d’emergenza. I test hanno ora confermato che la forma diche ha infettato il paziente è di tipo D1.