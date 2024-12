Al Nest Campania Cinema Masterclass | incontri e dibattiti sulla settima arte

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo dello scorso anno, altornanosulcon “” organizzato da The Artists’ Club Italia (in collaborazione con la Scabec) tra ilNapoli Est Teatro e il Teatro Tasso di Sorrento.Questi gli appuntamenti alNapoli Est Teatro (Ingresso libero):Il primo Seminario è in programma venerdì 27 dicembre ore 15:30 e vedrà come ospiti Martina Scrinzi, protagonista del film “Vermiglio” di Maura DelPero, e Massimo Boldi, uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana. Si discuterà ovviamente sul film “Vermiglio”, acclamato dalla critica e candidato ai Golden Globes e inserito nella shortlist per la corsa agli Oscar 2025, del processo creativo, delle sfide interpretative e dell’impatto del film nella scenatografica internazionale.