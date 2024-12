Lortica.it - Lo spirito del Natale

Leggi su Lortica.it

Lodelè un soffio delicato che avvolge l’anima e riempie di luce ogni angolo buio del cuore. È il respiro di una stagione che, pur nel gelo dell’inverno, accende il fuoco dell’amore, della condivisione, della speranza. Quando il mondo sembra correre sempre più veloce, ilinvita alla quiete, a fermarsi un istante, a guardare negli occhi chi ci è vicino, e forse a scoprire, per la prima volta, il valore di ciò che veramente conta.Nel frastuono dei giorni frenetici, ilporta con sé una promessa di pace, come un angelo che plana silenzioso tra le stelle. È il sorriso di un bambino, il calore di una mano tesa, la luce di una candela accesa per ricordarci che anche nei momenti di oscurità, c’è sempre una piccola fiamma che può guidarci. Ogni gesto, anche il più semplice, diventa speciale in questa notte sospesa tra il passato e il futuro, come una promessa che si rinnova ogni anno.