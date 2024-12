Superguidatv.it - Il Conte di Montecristo, il nuovo film con Pierfrancesco Favino: quando in tv, trama e cast

Leggi su Superguidatv.it

Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5, arriva Ildi, il-evento con Pierre Niney eadattamento del romanzo di Alexandre Dumas, è diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière. Ilè uscito al cinema in Francia il giugno scorso, incassando 1.187.240 euro nella prima settimana di programmazione. Scopriamo ulteriori dettagli.Ildi– IlLa storia de Ildi, da 180 anni, continua ad appassionare e avvincere. Nel tempo, sono infatti moltissimi gli adattamenti cinematografici, televisivi, teatrali, fumetti e manga dedicati a quest’opera letteraria. Il protagonista di questa nuova trasposizione è Pierre Niney, premiato con un César come miglior attore per il biopic Yves Saint Laurent.