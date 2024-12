Pronosticipremium.com - Roma Primavera sugli scudi: da Mannini a Misitano, i leader di Falsini

Sta vivendo un periodo d’oro la, che a due sole giornate dal termine del girone d’andata si trova in vetta alla classifica a quota 36 punti. I ragazzi dihanno infilato la bellezza di sette vittorie consecutive, con una striscia cominciata lo scorso 10 novembre contro l’Atalanta, e terminata sabato con il netto 4-1 rifilato ad una formazione molto attrezzata come l’Inter. I giallorossi hanno saputo rialzarsi dopo le enormi difficoltà incontrate per tutto il mese di ottobre, che aveva cancellato il grande inizio di stagione, minando le certezze costruite dopo i primi quattro successi in altrettante giornate.ha saputo però saggiamente invertire la rotta, a cominciare dal ritorno della difesa a quattro, che ha dato equilibrio alla squadra, permettendo di sfruttarne al meglio le caratteristiche offensive.