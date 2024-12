Lanazione.it - Firenze, approda il concerto spettacolo dedicato agli immortali Supertramp

, 23 dicembre 2024 - Un avvio avvolto nel mistero, una storia sospesa tra l’Inghilterra e la California e una “colazione in America” che li ha consacrati tra le star della musica., ovviamente. L’epopea di Roger Hodgson e compagni rivive nellomusicale “Dreamers – Please Tell Me Who I Am” che la compagnia Solotramp Project presenta venerdì 27 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 21 a 31 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). “Dreamers – Please Tell Me Who I Am” ripercorre, in chiave originale, le vicende della mitica band del prog-pop anni ’70/’80, attraverso unorecitato, suonato e cantato dal vivo.