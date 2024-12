.com - Calcio femminile / Coppa Italia, la Jesina Aurora lotta ma non basta: 3-3 passa il Riccione

Gara spettacolare ed al cardiopalma al Carotti: per le leoncelle a segno Cavagna, Costadura e Verdini, per lesi decisive la doppietta di Pederzani e il gol di NicolettiJESI, 22 dicembre 2024-Grande pomeriggio diquello del Carotti con il derby diSerie C tra, terminato 3-3 al termine di una gara ricca di emozioni e di agonismo.Le leoncelle erano chiamate ad una grande prestazione per ribaltare l’1-0 delle romagnole all’andata e, pur con l’eliminazione, la risposta sul campo è arrivata in pieno, con una partita in crescendo per le jesine padrone di casa.Il primo quarto d’ora di gara è segnato dall’equilibrio, con le due squadre che si studiano senza affondare momentaneamente il colpo, nonostante qualche lancio in profondità interessante delle biancorosse che porta ad un nulla di fatto.