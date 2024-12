Thesocialpost.it - Allerta meteo, neve e forti temporali: le otto regioni a rischio

Il maltempo torna a colpire l’Italia con vential Centro-Sud, accompagnati da. Per la giornata di domani, lunedì 23 dicembre, la Protezione civile ha diramato un’gialla per, a causa della perturbazione di origine nord-atlantica che si sposterà verso sud, estendendo i fenomeni anche a bassa quota.Leinteressate dall’giallaL’è stata emessa per le seguenti: Calabria, Campania, Molise, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Puglia, e Marche. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con nevicate sui rilievi. La Protezione civile ha previsto diverse criticità, tra cui ilidrogeologico e il.Previsioniper domaniNel dettaglio, precipitazioni moderate e diffuse sono attese a partire dal mattino su Calabria e Sicilia, con fenomeni più intensi soprattutto sulle zone tirreniche.