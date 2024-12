Ilrestodelcarlino.it - Alfieri va in gol dalla bandierina. La Recanatese torna a respirare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(4-4-2): Palombo 7; Esposito 6,5, Hutsol 6,5, Colarelli 6, Galdean 6; Allegretti 6 (23’ st Galdo sv), Hysaj 6 (33’ st Mariani sv), Zammarchi 6, Biaggi 6 (23’ st Camara 6); Diakhate 7 (23’ st Traini 6), Ricci 6,5 (45’ st Ndao sv). All. Mosconi 6.(4-4-2): Del Bello 6,5; Mordini 6,7,5, Ferrante 6, Cusumano 6; Canonici 6,5 (23’ st Pepa 6), D’Angelo 5 (25’ st Pierfederici 6), Ferrante 6,5, Raparo 6; Bellusci 6,5, Spagna 6,5 (23’ st Gomez 6). All. Bilò 7. Arbitro: Colazzo di Casarano 6 (Pone–Pepe). Rete: 56’. Note: al 34’ ilfallisce un rigore con D’Angelo (parata di Palombo). Ammoniti Zammarchi e Galdo (T); Cusumano, Canonici, D’Angelo e Raparo (R). La Racanatese espugna lo stadio ‘Cannarsa’ di Termoli, battendo i giallorossi molisani che da una decina di giorni hanno ricominciato un nuovo corso societario e tecnico con l’avvento in panchina di mister Mosconi.