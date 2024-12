Anteprima24.it - “Natale al Centro”: Benevento incantata dai giovani talenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”

Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera, venerdì 20 dicembre,ha vissuto una magica serata natalizia con “al”, una serie di eventi musicali organizzati dall’Associazione ARGÁ e dall’Unità Pastorale San Filippo Neri, in collaborazione con l’Istituto“G.”.Le chiese storiche delcittadino – San Bartolomeo, Santa Sofia e San Domenico – sono state animate dalle note deimusicisti della scuola media a indirizzo musicale“G.”, che hanno regalato momenti di grande emozione con esibizioni cariche di talento e passione.L’Istituto, che abbraccia scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si distingue per il suo impegno verso l’inclusione, la collaborazione e l’innovazione continua. Questi valori si riflettono nel percorso musicale dei suoi studenti, che rappresentano un orgoglio per l’intera comunità locale.