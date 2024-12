Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: chiude i conti Preuss, che rimonta di Wierer!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 UNA DONNA SOLA AL COMANDO! Franziskala doppietta sprint-, la prima. Favolosa prova della leader di Coppa!Elvira sta riportandosulla settima posizione! Servere forte!! Male che vada sarà 9^!GIRO 5/5 – Voigt guadagna per il 3° posto su Richard, che a sua volta guadagna spiccioli su Lehtonen. Elvira è già li!!GIRO 5/5 – ATTENZIONE! Elvira Oeberg con lo zero in piedi, rarità, è a +1’15”. La quinta posizone di Lehtonen (0) è ad appena 20?.deve attaccarsi finché può a la svedese.15:11 Che peccato i due errori di Auchentaller, speriamo resti nelle 20. Comola un errore dovrebbe essere nelle 30.DOROTHEAAAA! Di attributi! DUE ZERO IN PIEDI! ESCE OTTAVA!!!!!POLIGONO 4/4 –la tedesca, con Simon che litutti e sarà seconda.