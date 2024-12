Tvzap.it - Il cantante italiano muore a 48 anni, aperta un’inchiesta: scoperta assurda

Il mondo della musica e del rock salentino è in lutto per la morte improvvisa di un noto, scomparso a soli 48. La sua morte, avvenuta in una stanza del Dea di Lecce, ha portato all’apertura diper accertare le cause del tragico epilogo. L’indagine è stata avviata dopo che le sorelle delhanno sollevato dubbi sulle cure ricevute dal fratello durante il suo ricovero.Leggi anche: Attentato di Natale, auto falcia la folla: morti e feritiLeggi anche: Schianto tremendo in autostrada, traffico impazzito e chilometri di codeIla 48È morto a 48il musicista era Piero Perulli, noto frontman della band “Cosmica” e proprietario dello storico pub Devil’s Cave di Lecce. Perulli era una figura centrale nel panorama del rock salentino e aveva dedicato la sua vita alla musica.