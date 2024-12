Pianetamilan.it - Milan, che serve per la Champions League? Il parere di Zazzaroni. E sul mercato…

Ivan, direttore de 'Il Corriere dello Sport', ha scritto un editoriale anche sule su cosaper arriva in. Poi anche unsul mercato. Ecco ildel giornalista. "Lo stadio di Verona potrebbe esserlo di nuovo oggi, portando via anche solo due punti al, la cui priorità è la conquista di uno dei quattro (o cinque) postidestinati alle italiane. Con 23 punti nelle prime 15 partite, media 1,5, non si arriva da nessuna parte in Europa. Al massimo in Conference. Negli ultimi cinque anni, per entrare tra le prime quattro, sono serviti da un minimo di 69 a un massimo di 78 punti. Se non riuscisse a battere il Verona, ilsi ritroverebbe con 24 punti (pareggio) e una media di 1,5, contro l’1,93 di Lazio e Fiorentina. Questo significa che, per sperare, da qui alla fine dovrebbe viaggiare a 2 a partita, andatura che in questo momento, per come stanno andando le cose, non sembra ipotizzabile.