La nuova frontiera degli allenamenti

INNOVAZIONE AL PRIMO POSTO La giacca Bergtagen GTX Pro di Fjallraven è parte di unacollaborazione con GoreTex. Progettata per l'alpinismo invernale, lo sci e lo snowboard, è dotata dell'avanzata membrana ePE di Gore. La giacca è impermeabile, antivento e traspirante nel tempo ed è prodotta senza sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate. Adatta per avventure di più settimane, si concentra su vestibilità, mobilità e comfort, assicurando un clima corporeo ottimale in condizioni estreme. IL PIACERE DI CORRERE Nike annuncia lacollezione Ekiden 2025 che celebra la grande passione dei runner giapponesi per questa particolare staffetta su strada: il pack include quattro modelli di scarpe da gara su strada, Alphafly 3, Rival Fly 4, Vaporfly 3 e Zoom Fly 6, che offrono un vantaggio in termini di velocità, resistenza e competitività.