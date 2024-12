Quifinanza.it - Dalla Manovra tutte le risorse al ministero di Salvini, dopo il Ponte un miliardo per la Tav

Leggi su Quifinanza.it

La2025 ha confermato importanti investimenti nelle infrastrutture, destinando diversi miliardi al completamento di alcune delle opere più rilevanti e discusse d’Italia. Tra queste, spiccano ilsullo Stretto e la Tav Torino-Lione, due progetti che si vedono incrementati i fondi per il 2025, anche se ridotti rispetto alle aspettative. La nuova iniezione di, che include unper la Tav e 1,4 miliardi per il, vuole accelerare i lavori e risolvere alcune delle criticità. L’emendamento della Lega ha ricevuto l’approvazione in Commissione bilancio, ma è bene sapere che è parte di un più ampio piano che punta al miglioramento del settore delle infrastrutture. Arrivano fondi anche alla Sibari-Catanzar e a Ferrovie.1per la Tav Torino-Lioneilsullo Stretto, un altro settore che beneficerà dell’incremento dei fondi è la Tav Torino-Lione, il collegamento ferroviario che vorrebbe migliorare i trasporti tra Italia e Francia.