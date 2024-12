Davidemaggio.it - Natale su Mediaset Infinity: tante commedie imperdibili

Leggi su Davidemaggio.it

Persi sa è consuetudine guardare film natalizi: per entrare nel giusto spirito natalizio,è il posto giusto con una selezione diesilaranti, perfette per le feste.Come Il Primo, con Ficarra e Picone, una dellenatalizie italiane più apprezzate con una trama che ruota attorno a un incontro improbabile tra un ladro e un prete, che si ritrovano a vivere insieme undel tutto fuori dall’ordinario, mescolando con ironia situazioni assurde e momenti di riflessione sul vero significato del.© USUn grande classico natalizio italiano è poi La Banda dei Babbi, con Aldo, Giovanni e Giacomo che racconta le disavventure di un gruppo di amici che, per un caso fortuito, si ritrovano a vestirsi da Babboper un’iniziativa benefica.