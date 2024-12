Tuttivip.it - “Me ne vado o finisce male”. Lite nella notte al Grande Fratello, irrimediabile: “Non dovevi farlo”

La puntata deldel 16 dicembre ha lasciato dietro di sé strascichi piuttosto accesi tra Helena Prestes e Javier Martinez. Una volta concluso il prime time, i due concorrenti si sono trovati protagonisti di un confronto breve ma molto teso, che ha preso forma a tavola per un motivo apparentemente banale.Tutto è iniziato quando Javier ha chiesto alla modella se potesse sedersi vicino a lei per cenare. Una semplice domanda che, però, ha innescato una reazione inaspettata da parte di Helena. “Sta provocando, è il suo piatto e chiede ‘posso’?”, ha detto la 34enne, visibilmente irritata. Mentre Pamela cercava di farle capire che la domanda non aveva secondi fini, Martinez ha deciso di tagliare corto: “Facciamo una cosa, me nee non voglio”. Helena, invece, ha continuato a lamentarsi: “Colpa mia di cosa? Sta facendo una scenata, qui c’era già il suo piatto”.