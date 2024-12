Ilfattoquotidiano.it - Più di 256mila euro all’anno e smart working garantito: Elon Musk offre posti di lavoro anche in Italia

State cercando ildei vostri sogni o ancora di più una situazione lavorativa che vi consenta di poter guadagnare migliaia di, in questi giorni, sta cercando diverse figure professionali per Tesla e le cifre sono da capogiro dai 22milaal mese a oltre. Presumibilmente parliamo di lordo e non di netto e le cifre si riferiscono al mercato americano, ma potrebbero allinearsi a quellopeo.Detto ciò quali sono le posizioni che Mr.cerca sul sito ufficiale di Tesla? Specialisti di vendita, addetti all’assistenza clienti, specialisti nella gestione dei magazzini, meccanici, commerciali per l’ampliamento della rete di rifornimento e per la vendita dei Powerwall, responsabili con formazione legale in Spagna e in.Si richiedela disponibilità, ove ci fosse bisogno, in un’altra capitalepea.