Notizie.com - Droni nei cieli degli Stati Uniti, due arresti. Trump: “Il governo sa cosa sta accadendo”

Leggi su Notizie.com

Dopo quanto accaduto in questi giorni, continuano gli avvistamenti disugli. Nelle scorse ore sonoeffettuati due. Esclusi coinvolgimenti stranieri.L’amministrazione del presidente Joe Biden, in carica fino alla fine dell’anno, ha dispiegato altre risorse per risolvere questa situazione.sugli, due(Notizie.com)Il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha specificato che non ci sia dubbio che la gente veda iin cielo, ma non ci sarebbe coinvolgimento straniero: “Voglio assicurare al pubblico americano che stiamo lavorando“. Inoltre ha specificato che tutti i giorni neglivolano migliai ditanto che la Federal Aviation Administration ha sottolineato come le regole ne consentirebbero il transito aereo solo di notte.