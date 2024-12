Ilnapolista.it - Amorim ha escluso Rashford e Garnacho dal derby di Manchester “per come si vestono e mangiano” (Times)

Si sono allenati bene. Anzi, benissimo. Ma RubenMarcuse Alejandrodalvinto contro ilCity, per una questione di “standard comportamentali”. L’allenatore dello United – scrive il– ha chiarito che l’esclusione dei due attaccanti non era disciplinare, ma legata al livello complessivo di professionalità, includendo le prestazioni in allenamento e in partita, oltre a fattori intangibilil’abbigliamento e il comportamento”.“Tutto è importante. il modo in cui ti vesti, il modo in cui mangi, il modo in cui ti relazioni con i compagni di squadra”, ha detto.“– continua il– ha sottolineato la necessità di mantenere standard elevati in un momento difficile per il club, segnato dal licenziamento di 250 dipendenti sotto la nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe.