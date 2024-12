Donnaup.it - Torta di mele ZERO: senza burro, senza olio e niente zucchero!

Leggi su Donnaup.it

di!Quando pensiamo ad un dolce della tradizione, la mente ci rimanda alle sapienti mani della nonna o della mamma che impastavano, farina e uova per infornare poi un lievitato nutriente, arricchito con frutta di stagione.Eravamo bambine golose, totalmente disinteressate alla forma fisica, pronte ad inebriarci del profumo e sprofondare il morso nella morbidezza del dessert casalingo.Ma oggi, attente come siamo a seguire regimi controllati che ci permettano di mantenere il peso forma, ci troviamo spesso costrette a rinunciare, nostro malgrado ad una coccola per il palato!Ora non più: il sapore semplice e genuino, la consistenza morbida e soffice delladilight ci renderà libere di gustarne più di una fetta a cuor leggero!Pronte a carpire tutti i segreti per una riuscita da leccarsi i baffi? Via!di: ingredienti e preparazioneIl segreto di questalight risiede proprio nel numero maggiore dirispetto alle ricette classiche; la frutta rilasciando acqua e fruttosio nell’impasto, renderà la consistenza spugnosa e morbida.