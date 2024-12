Oasport.it - Squash, Mondiali a squadre 2024: l’Italia maschile batte la Cina ed evita l’ultimo posto. Doppio trionfo dell’Egitto

Ad Hong Kong (Hong Kong), sede deidi, si chiude la manifestazione iridata e proprio all’ultima occasione utilecentra il primo successo, superando laper 3-0 nella finale per il 25°edndo così.Le finalissime portano entrambi i titoli iridati in Egitto, tra l’altro con due vittorie per 2-0, maturate dunque senza disputare il terzo singolare a risultato acquisito: nel torneoad arrendersi nelatto è l’Inghilterra, mentre nel tabellone femminile a fermarsi ad un passo dall’oro sono gli Stati Uniti.femminile chiude il torneo iridato al 20°TORNEO FEMMINILEFinale per il 1°Egitto-Stati Uniti 2-0Nour El Sherbini-Olivia Fiechter 7-11 11-6 11-7 11-7 1-0 38mHania Hammamy-Amanda Sobhy match non disputatoRowan Elaraby-Marina Stefanoni 11-6 12-10 6-11 11-9 1-0 42mTORNEOFinale per il 1°Egitto-Inghilterra 2-0Ali Farag-Mohamed Elshorbagy 6-11 13-11 11-8 11-9 1-0 50mMostafa Asal-Marwan Elshorbagy match non disputatoMazen Hesham-Curtis Malik 4-11 13-11 6-11 11-6 11-8 1-0 1h 03mFinale per il 25°Italia-3-0Omar Zaki Masoud-Li Haizhen 11-2 11-8 11-6 1-0 23mFilippo Conti-Zhou Penglin 11-2 11-8 ritiro 1-0 15mLorenzo Staurengo-Zhang Guanyu 11-6 11-4 11-3 1-0 26m