La sfilata inclusiva. I ragazzi di Facciavista e la moda di Casto

La storica cornice della Villa Reale di Monza si prepara a diventare il palcoscenico di un evento unico nel suo genere. “Passi Reali: Villa Reale in Passerella per l’Inclusione“, sarà ladiche questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, unirà creatività, inclusione e innovazione. Organizzata da La Casa della Poesia Monza, in collaborazione con l’associazione(laboratorio artistico perautistici), la serata trasformerà la Reggia monzese in un simbolo di bellezza e solidarietà, con al centro ladello stilista Michele, conosciuto per il suo stile audace e visionario, che fonde arte e. Ma il vero cuore pulsante dell’evento saranno i tessuti esclusivi dipinti a mano e impreziositi dall’estro deiautistici di. Per la prima volta queste opere uniche diventano il cuore di una linea di alta, dimostrando come la creatività possa superare ogni barriera.