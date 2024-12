Ilrestodelcarlino.it - "Basta insinuazioni, Daniela non aveva diagnosi psichiche"

In questi giorni tantissime persone hanno in qualche modo, seppur non intenzionalmente giudicato, ‘etichettato’a volte perdendo di vista la cosa più importante: la sua scomparsa. Per questo motivo la famiglia, attraverso l’avvocato Elena Lenzini che, unitamente al collega Guido Sola, la rappresenta ci tiene a precisare che: "non risulta essere stata destinataria di. E’ stato detto che, avendoproblemi psichiatrici, anche lato famiglia di origine, si sarebbe dovuti intervenire coattivamente. Ma questo non è vero. Occupandomi da sempre di diritto di famiglia ed essendo da sempre a costante contatto con le fragilità umane – prosegue l’avvocato Elena Lenzini –, posso dire che ci sono persone che decidono di vivere libere, assolutamente incuranti del giudizio altrui.