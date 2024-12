Spettacolo.periodicodaily.com - Arriva in Italia “CircAfrica” lo spettacolare show fatto di ritmi colori e musiche travolgenti

Numeri mozzafiato, un palcoscenico senza confini e senza animali.in” loche, dopo la trionfale tournée all’estero, abbatte le barriere e costruisce un mondodi. Per un Natale indimenticabile. Dal 19 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 via Oceano Pacifico, Roma.“” loche abbatte le barriere A Nataleinunoformato famiglia con numeri mozzafiato ed una esplosione di. Una trionfale tournée in Austria e Germania fa tappa a Roma l’imperdibile evento “”, un palcoscenico senza confini che abbatte le barriere e costruisce un mondodi, in un viaggio tra le arti performative africane in tutte le sue forme: acrobatica, giocoleria, contorsionismo e danza, che si fondono con le melodie e la presenza di artisti africani di fama mondiale.