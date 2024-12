Oasport.it - Sci alpinismo, Harrop e Cardona Coll vincono le sprint di Courchevel. Murada quarta

Ha preso il via la stagione di Coppa del Mondo di sci2024-2025. Il primo appuntamento, ed unico nell’anno solare corrente, si è svolto a, sotto una nevicata bella intensa che non ha impedito agli atleti di dare il meglio in questo appuntamento.La stagione femminile dellainizia nel segno di Emily: la transalpina conquista davanti al proprio pubblico la diciottesima vittoria in Coppa del Mondo e si candida nuovamente per la vetta della specialità, imponendosi davanti alla svizzera Marianne Fatton ed alla connazionale Margot Ravinel. Giulia, ai piedi del podio, ed è la miglior azzurra, mentre Alba De Silvestro viene eliminata in semifinale.Tra gli uomini si impone invece lo spagnolo Oriol, con l’iberico che vince in volata sullo svizzero Arno Lietha, mentre è più staccato l’altro francese Thibault Anselmet.