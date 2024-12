Ilgiornaledigitale.it - Nuova Opel Corsa 2027: come sarà la prossima generazione?

L’è senza dubbio uno dei modelli più longevi e di successo del marchio tedesco. Sono ben sei le generazioni andate in scena sino ad oggi con il debutto sul mercato che risale addirittura al 1982. Oltre 40 anni di storia e quasi 15 milioni di unità sono cifre davvero importanti, Tale importanza sta alla base del fatto che la storia dellanon terminerà a breve.In Stellantis, gruppo del quale fa parte, hanno confermato il debutto della settimadell’auto. La data di arrivo è ancora un’incognita, ma quello che è certo è che vedremo la compatta di segmento B ancora per molti anni. Il progetto del nuovo modellocon tutta probabilità condiviso con la futura Peugeot 208 e, probabilmente, anche con altri modelli del gruppo.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali che abbiamo preso dal filmato del canale Youtube di Top-Vehicle.