Scuolalink.it - Docente costretta a lasciare gli alunni: trasferimento urgente dopo concorso PNRR

Leggi su Scuolalink.it

Cinque giorni di tempo per cambiare scuola e città: è quanto accaduto a unadi sostegno di 42 anni, da tre anni supplente in una scuola media di un Istituto comprensivo a Torino.aver superato il, la professoressa ha dovuto abbandonare la sua classe per raggiungere una cattedra nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) a Domodossola, a oltre cinque ore di viaggio da casa. La notizia ha sconvolto i suoi, che non hanno trattenuto le lacrime. “I ragazzi sono scoppiati a piangere – racconta laal Corriere della Sera – e hanno chiesto al preside di farmi restare. Sapendo che non dipende da lui, hanno deciso di scrivere al Ministro”. Tempi strettissimi e difficoltà logistiche Il decreto che regola ilobbliga i vincitori a trasferirsi nel nuovo istituto con pochissimo preavviso.