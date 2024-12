Agi.it - Qualificazioni ai Mondiali, il girone dell'Italia. Dipende da se battiamo la Germania in Nations League.

Leggi su Agi.it

AGI - L'si giocherà la qualificazione aidel 2026 con una fra Slovacchia e Norvegia. Questo l'esito del sorteggio in corso di svolgimento a Zurigo, in Svizzera, valevole per leaiche si disputeranno fra meno di due anni in Canada, Messico e Stati Uniti. La Nazionale di Luciano Spalletti ha infatti due possibilità: qualora dovesse vincere il playoff dicon la, a marzo, verrà inserita nelA formato da quattro squadre con la Slovacchia del commissario tecnico Francesco Calzona, l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo. Se invece dovesse andare male Donnarumma e compagni si ritroverebbero nelI composto da cinque squadre e come avversaria più temibile avrebbero la Norvegia di Erling Haaland. A completare il, Israele, Moldova e Estonia.