Ilgiorno.it - Ordinanza anti-alcol in alcune zone del centro fino al 30 dicembre

Da oggi al 30indeldi Varese. Ad essere vietati sono il consumo e trasporto diici e superici in strada, nei parchi e nelle aree pubbliche che non abbiano le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico. Misure preventive per una maggiore sicurezza durante il periodo delle feste, visti i teventi e la grande affluenza prevista. La misura riguarda il comparto di piazza Repubblica, che include anche via Avegno, via Medaglie d’Oro, via Piave, piazza XX Settembre, via Morosini, via Orrigoni. Quindi il comparto stazioni: piazza Trento, piazza Trieste, viale Milano, via Casula, via Como, via Rainoldi. Poi la zona di Biumo: via Adamoli, via Carcano, via Cairoli, via Merini, via Garibaldi, piazza XXVI Maggio, largo Comolli.