Latuafonte.com - Carry-On come finisce: spiegazione finale e film 2

Leggi su Latuafonte.com

Dal 13 dicembre 2024 è disponibile su Netflix-On. Si tratta di unthriller natalizio americano diretto da Jaume Collet-Serra. Nel cast troviamo Taron Egerton, Sofia Carson, Danielle Deadwyler e Jason Bateman. La trama ruota intorno a un agente della sicurezza aeroportuale, Ethan, che durante la vigilia di Natale riceve la notizia che la sua fidanzata, incinta, vorrebbe entrare nella polizia di stato. Ma ecco che un uomo misterioso fa entrare un pacco sospetto in aeroporto. Non solo, Ethan inizia a essere ricattato per far passare quel pacco oltre i controlli.-On: riassunto della trama delsu NetflixLeggi anche: Siviglia 1992deldella serie TVNeldi-On l’ufficiale della TSA Ethan Kopek vuole impedire al Viaggiatore di rilasciare un agente nervino mortale, che dovrebbe uccidere Grace Turner, deputata.