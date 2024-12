Sport.quotidiano.net - Aria di derby al PalaDozza, la Fortitudo sfida Forlì. Ma senza tifo ospite

Bologna, 13 dicembre 2024 - C’èdial. Domani alle 20.30 lainfatti, in unemiliano-romagnolo da sempre sentitissimo, maseria. Il Prefetto di Bologna ha disposto per motivi di ordine pubblico, il divieto di trasferta per residenti nella provincia di-Cesena. “Contro- in una partita sempre molto sentita - vogliamo far bene per archiviare la sconfitta di Piacenza, nella quale non ci siamo proposti al nostro abituale livello. Arriviamo molto carichi e motivati all'appuntamento di sabato sera. Dovremo – purtroppo - fronteggiare numerose assenze, ma vorremo e dovremo essere più forti anche di questo. A maggior ragione, giocando in casa, faremo di tutto per regalare ai nostri meravigliosisi la miglior prestazione possibile.