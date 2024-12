Liberoquotidiano.it - Lukaku non basta, regalo-scudetto per Conte: "Chi arriva a gennaio", Napoli in subbuglio

Il k.o. contro la Lazio non spegne i sogni diper unancora affamato e rivitalizzato dalla curia Antonio. Proprio il tecnico pugliese ha richiesto al suo presidente Aurelio de Laurentiis alcuni colpi per il mercato di, in particolare anche per l'attacco per un vice-. Il nome è quello di Joshua Zirkzee, che tornerebbe volentieri in Italia dopo qualche mese difficile in quel di Manchester. A Bologna l'olandese ha lasciato il segno e diversi club stanno per questo guardando a lui. Questione che, però, è legata a doppio filo a Osimhen, fermo fino a Natale per un problema alla schiena ma già pronto a lasciare il Galatasaray e la Turchia per destinazioni più adatte alla sua qualità. I nomi sono quelli di United, Psg e Chelsea, pronti a versare nelle casse deli 75 milioni della clausola rescissoria che De Laurentiis pretende per il nigeriano.