Il Maggio Musicale commissiona un'opera lirica ispirata a 'Romanzo criminale' di De Cataldo

FIRENZE – Nasce alFiorentinokirica tratta da Romanzo Criminale di Giancarlo De. La Fondazione Teatro delFiorentino e la Fondazione Musica per Roma annunciano l’importante commissione dell’opera che avrà le musiche e la direzione di Nicola Piovani, il libretto di Dee la regia di Massimo Popolizio, è programmata al Teatro delFiorentino nel mese di ottobre 2026, mentre a Roma all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone andrà in scena nel 2027.“Sono assolutamente entusiasta, emozionato e immensamente felice di questo progetto” così esordisce Giancarlo Deall’annuncio della nuova operatratta dal suo romanzo, “È quasi come se stessi vivendo in un sogno – continua lo scrittore –tratta da “Romanzo criminale” è per me proprio un sogno che si avvera.