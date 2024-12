Inter-news.it - Fonseca si sfoga: «Al Milan non tutti giocano per il bene della squadra»

Ilha vinto per 2-1 contro la Stella Rossa ma le polemiche vengono alimentate da Paulo. L’allenatore su Sky Sport sipesantemente. SERATA QUASI NERA – Ilnon ha vissuto una delle sue migliori serate europee. I rossoneri hanno vinto per 2-1 contro la Stella Rossa ma hanno trovato il gol del successo al minuto 88 con Tammy Abraham. Pauloha comunque voluto dare voce a tutte le problematiche interne alla. L’allenatore ha deciso dirsi sulla situazione che sta vivendo., il duro sfogo post-Stella RossaSFOGO –ha detto nello specifico tra Sky Sport e conferenza stampa: «Io sono una persona che è soddisfatta solo del risultato, non posso essere soddisfatto dalla prestazione, era importante vincere sì, siamo in una buona posizione sì, ma io sono così, è difficile lottare con tutte queste cose.