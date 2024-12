Ilfattoquotidiano.it - “L’Amica Geniale 5? Non è contemplabile, ecco perché “: il regista Saverio Costanzo è perentorio

5? “Non, proprioil romanzo rimane romanzo”.. In una lunga intervista, modello tappeto srotolato, pubblicata su Fanpage, il 49ennefiglio di Maurizioha voluto mettere la parola fine alla lunga saga tv di successo tratta dai romanzi di Elena Ferrante. E propriola tetralogia della misteriosa (inesistente?) scrittrice si ferma a Storia della Bambina perduta, diventata poi quarta stagione tv,lo slancio etico di: “Non c’è motivo di scrivere una quinta stagione, ha funzionato di suo in questo modo. La coerenza potrebbe perdersi e diventeremmo solo dei mercanti con una fastidiosa tendenza a mercificare il prodotto. La storia è completa e conclusa, va bene così”. Rien ne va plus, insomma. L’esperimento Amicasi chiude qui.