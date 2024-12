Gamerbrain.net - Cyberpunk 2077: Nuovo aggiornamento ricco di novità per la personalizzazione

L’Update 2.2 diè disponibile su tutte le piattaforme, oltre ad apportare una lunga serie di modifiche, migliorie e correzioni, implementa delle interessanti, a seguire il changelog ufficiale e completo.Nuove FunzionalitàPartiamo prima di tutto dalle, tra cui nuovi veicoli acquistabili presso gli appositi negozi, oltre alla possibilità di avere a bordo Johnny come passeggero.Veicoli personalizzabili:CrystalCoat: Ora disponibile anche per i veicoli Herrera, Mizutani, Quadra e Villefort. Usa la tecnologia per cambiare vernice e persino confondere la NCPD per ridurre il livello di ricercato!TWINTONE™: Personalizza i tuoi veicoli con schemi bicolore unici. Basta scansionare il veicolo con i Kiroshi optics, selezionare lo schema e salvarlo nel database.