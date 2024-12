Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Secret le verità nascoste: finale spiegazione del film

Thele, trama edelThele2020 diretto da Yuval Adler. Il“Thes We Keep” haprotagonista Noomi Rapace nei panni di Maja, Joel Kinnaman e Chris Messina rispettivamente in quelli del vicino e del marito. Una thriller familiare ambientato a fine anni ’50 in una piccola località americana. Una storia di vendetta che ricalca i tragici fatti avvenuti nei campi di concentramento.Thele. A seguire, la trama, il cast e il.Theletrama completaLa rumena Maja è sopravvissuta all’Olocausto e si è trasferita negli Stati Uniti dopo aver conosciuto in Grecia il marito Lewis. I due vivono in un tranquillo quartiere residenziale, ma Maja non ha mai raccontato a nessuno lasu di sé.