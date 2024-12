Metropolitanmagazine.it - Antonino Spadaccino: fidanzato, curiosità, vita privata del cantante

è stato uno dei protagonisti della penultima edizione di Tale e Quale Show, conquistando la vittoria finale.?Oggi ilsarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera ealla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Foggiano, classe 1983, si avvicina alla musica grazie al padre, imparando a cantare da autodidatta. Nel 2000 inizia la gavetta artistica partecipando a vari concorsi canori, fino ad arrivare ai provini per Amici, partecipando all’edizione 2003-2004 nella quale duetta con artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli e Ricky Fantè e lo vede trionfare. Successivamente pubblica il primo singolo sotto l’ala di Mario Lavezzi, Ce la farò, conquistando il disco d’oro.