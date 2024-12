Liberoquotidiano.it - "Non lo schiacci, è un brufolo. Non lo schiacci". Il dramma di Rachel: com'è ridotta poche settimane dopo | Guarda

Si sveglia una mattina pensando di avere unin testa, ma poi scopre che si tratta di un tumore. In un primo momento, la giovane mamma non aveva pensato al peggio. SI era recata dal suo medico di fiducia, che l'aveva rassicurata che quel piccolo segno rosso non fosse nulla di grave. Se lo avesse spremuto con forza, aveva detto il dottore, le sarebbe rimasto il segno sulla fronte. Ma, nonostante il tempo fosse passato, quel brutto segno era rimasto lì. Così la 32enne decise di rivolgersi a uno specialista che,una biopsia, le ha annunciato che si trattava di un tumore. "Questo è il segno che aspettavate per cominciare a mettere la crema solare e indossare cappelli - ha raccontatoOliva su TikTok -. Avevo un piccolo puntino rosso, si notava a malapena, e la biopsia che ho fattofa ha confermato che si tratta di un tumore della pelle, un carcinoma basocellulare".