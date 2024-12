Superguidatv.it - “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso ft Bigmama: Un Successo Inarrestabile

Leggi su Superguidatv.it

,” il brano diin collaborazione con, si conferma una delle canzoni più amate del momento. La hit, che ha scalato le classifiche nazionali ed estere, ha conquistato il Doppio Platino in Italia e il prestigioso disco d’Oro in Polonia, dimostrando l’ampia risonanza del suointernazionale.irrompe al concerto di: una sorpresa speciale sul palco dell’Unipol ForumIeri sera, durante il concerto diall’Unipol Forum di Milano,ha sorpreso la cantante salentina con un momento indimenticabile. Inaspettatamente, è salita sul palco per consegnare il riconoscimento del doppio platino conquistato insieme. Un’emozione unica che ha reso ancora più speciale la serata per i fan presenti.Prosegue il “Fino a Qui in Tour” diNon si ferma qui l’energia di, che continua a incantare il pubblico italiano con il suo “Fino a Qui in Tour.